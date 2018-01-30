ЦИК зарегистрировал третий список доверенных лиц Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала третий список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Соответствующие удостоверения получат 62 представителя кандидата.

Ранее ЦИК зарегистрировала 259 и 154 человека в качестве доверенных лиц Путина. Решение о выдаче доверенным лицам удостоверений установленного образца комиссия приняла накануне.

По законам РФ кандидат в президенты имеет право назначить до 600 доверенных лиц, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Накануне представители избирательного штаба Путина передали в ЦИК подписи избирателей и другие документы, необходимые для регистрации его кандидатуры на выборах президента РФ. Всего в поддержку Путина было собрано более 1,6 млн подписей.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта текущего года. Действующий глава государства участвует в выборах как самовыдвиженец.