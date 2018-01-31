Пресс-конференция главы ЦИК Эллы Памфиловой. Прямая трансляция

Центризбирком в 18:00 мск 31 января завершил прием документов для регистрации на предстоящих выборах от претендентов на пост главы государства. Итоги очередного этапа избирательной кампании председатель ЦИК Элла Памфилова подведет на специальной пресс-конференции.

После того как трое участников сняли свои кандидатуры, борьбу за пост президента России продолжают 14 кандидатов. При этом двое выдвиженцев от парламентских партий, которым по закону собирать подписи не требуется, уже зарегистрированы - это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ. Остальные претенденты должны были сдать по 100 тыс. подписей.