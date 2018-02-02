Памфилова сделала замечание Пескову за агитационное высказывание

Председатель ЦИК России Элла Памфилова указала главе пресс-службе Кремля Дмитрию Пескову на недопустимость агитационных высказываний.

Памфилова напомнила, что в понедельник, 29 января, ряд российских СМИ распространил высказывание Пескова, которое содержало «очевидные признаки агитации».

«Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — приводит слова главы Центризбиркома ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующий глава государства и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин является лидером политического олимпа.