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Памфилова сделала замечание Пескову за агитационное высказывание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова указала главе пресс-службе Кремля Дмитрию Пескову на недопустимость агитационных высказываний.

Памфилова напомнила, что в понедельник, 29 января, ряд российских СМИ распространил высказывание Пескова, которое содержало «очевидные признаки агитации».

«Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», — приводит слова главы Центризбиркома ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующий глава государства и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин является лидером политического олимпа.

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