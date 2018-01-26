Памфилова не нашла логики в снятии Гордон с выборов президента

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не увидела логики в снятии Екатериной Гордон своей кандидатуры с выборов президента России.

В пятницу Гордон заявила в ходе пресс-конференции, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет «принимать участие в шоу». Она добавила, что собрала подписи в свою поддержку, необходимые по законодательству РФ, но не сдаст их в ЦИК. Ранее Гордон намеревалась сдать их сегодня, 26 января.

Памфилова отметила на заседании ЦИК, что считает странным поступок Гордон.

«Странно, а до этого участвовала, значит [в фарсе], никаких препятствий не было, подписи собрала», — сказала председатель ЦИК. «Если уж участвовать в шоу, в фарсе, то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать, логики не вижу», — продолжила Памфилова.

Гордон хотела участвовать в президентской гонке от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Ранее она заявила, что собирается вернуть фамилию своей семьи — Прокофьева.