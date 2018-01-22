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Собчак собрала необходимые для регистрации на выборах-2018 подписи

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Телеведущей Ксении Собчак удалось собрать более 100 тыс. подписей, необходимых для ее регистрации на выборах президента РФ 2018 года. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на предвыборный сайт Собчак.

«Сто одна тысяча восемь подписей», — говорится в сообщении.

Партийным кандидатам необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей, подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда кандидата. Их нужно предоставить в ЦИК при регистрации.

На президентских выборах в России в марте 2018 года будут присутствовать более 150 иностранных депутатов. Они будут работать параллельно с представителями международных организаций, сообщила ранее газета «Известия».

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