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Журналистка Гордон собирается подать подписи в ЦИК 26 января

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Кандидат в президенты России от Партии добрых дел Екатерина Гордон собирается подать необходимые для регистрации на выборах подписи в ЦИК 26 января, пишет ТАСС.

Она также сообщила, что намерена сделать важное заявление о своей дальнейшей политике перед подачей 105 тыс. подписей, собранных в ее поддержку.

«Я приглашаю на свою пресс-конференцию, на которой я сделаю очень важное, кульминационное заявление перед подачей подписей по поводу своей дальнейшей роли в политике России», — цитирует ее агентство.

По нормам законодательства кандидатам от непарламентских партий для участия в выборах необходимо представить как минимум 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. Для самовыдвиженцев необходимый минимум составляет 300 тыс.

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон ведет предвыборную кампанию под лозунгом «Гордон за баб». По ее словам, в своей политике она сделает акцент на защиту прав женщин и детей. Ранее кандидат заявила, что собирается вернуть фамилию своей семьи — Прокофьева.

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