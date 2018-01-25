Прямой эфир
Сюжет:

Собянин заявил о необходимости большой явки на президентских выборах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выборы президента являются определяющими как для России, так и для каждого гражданина страны. Градоначальник добавил, что чем больше будет явка, тем лучше для страны.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Я считаю, что выборы президента — это выборы, которые определяют судьбу страны, каждого гражданина и их детей», — сказал Собянин.

По мнению Собянина, призыв бойкотировать выборы равносилен бойкотированию своей судьбы.

Он добавил, что видеонаблюдение — традиция московских выборов, столица первой ввела данный вид контроля выборов в массовом формате. С каждым годом система видеонаблюдения совершенствуется, чтобы работать четко и без перебоев для максимально прозрачного голосования.

Ранее 24 января председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК не получил ни одной жалобы относительно ее деятельности или деятельности региональных избиркомов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РСМ задействует до 5 тыс. студентов в наблюдении за выборами президента
ЦИК назвала возможное число иностранных наблюдателей на выборах президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017