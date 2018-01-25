Собянин заявил о необходимости большой явки на президентских выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выборы президента являются определяющими как для России, так и для каждого гражданина страны. Градоначальник добавил, что чем больше будет явка, тем лучше для страны.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Я считаю, что выборы президента — это выборы, которые определяют судьбу страны, каждого гражданина и их детей», — сказал Собянин.

По мнению Собянина, призыв бойкотировать выборы равносилен бойкотированию своей судьбы.

Он добавил, что видеонаблюдение — традиция московских выборов, столица первой ввела данный вид контроля выборов в массовом формате. С каждым годом система видеонаблюдения совершенствуется, чтобы работать четко и без перебоев для максимально прозрачного голосования.

Ранее 24 января председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК не получил ни одной жалобы относительно ее деятельности или деятельности региональных избиркомов.