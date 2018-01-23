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Лидер «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал доверенным лицом Путина

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина стал лидер объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Об этом стало известно накануне, 22 января, после того как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 154 доверенных лица кандидата.

Во вторую часть списка доверенных лиц Путина вошли Федор Емельяненко, Елена Исинбаева, Илья Ковальчук, Александр Клюквин, Аскольд и Эдгард Запашные.

В настоящее время у действующего президента России уже 413 доверенных лиц из возможных 600, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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