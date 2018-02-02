Песков отреагировал на замечание Памфиловой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал Центризбиркому быть более аккуратным в своих высказываниях после замечания главы ЦИК Эллы Памфиловой об «очевидных признаках агитации» в его словах.

Песков отметил, что сейчас в стране действительно проходит электоральный период, поэтому неважно, что он считает, «важно то, как это воспринимает ЦИК».

«Я принимаю это к сведению. Я приношу свои извинения. На этот период я буду более аккуратным», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава ЦИК указала главе пресс-службе Кремля на недопустимость агитационных высказываний. В начале недели Песков заявил, что действующий глава государства и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин является лидером политического олимпа.