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Песков заявил о постоянной готовности Москвы к санкциям США по госдолгу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москве приходится быть всегда начеку из-за возможных санкций США в отношении российского госдолга, так как мы имеем дело с непредсказуемым партнером, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнером, поэтому США могут и завтра, и сегодня, и послезавтра [принять такое решение]. К сожалению, принимаемое решение носит крайне непредсказуемый характер», — отметил Песков в разговоре с журналистами. 

По его словам, «когда имеешь дело с чем-то непредсказуемым, приходится быть постоянно начеку». 

Ранее в минфине США заявили, что подготовят новые санкции на основе «кремлевского доклада», который был опубликован в ночь на 30 января. В документе упоминаются более 200 российских граждан, против которых могут ввести санкции.

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