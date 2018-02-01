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РФ задействует международные площадки для противодействия санкциям США

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Москва задействует международные площадки для противодействия американским санкциям, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«На международной арене Россия задействует различные авторитетные форумы, в том числе ООН, G20, ВТО, для системного противодействия односторонним санкциям», — сказал замглавы ведомства в интервью «Интерфаксу».

Панкин отметил, что западные санкции ударили не только по России и инициаторам их введения, но и по партнерам РФ по интеграционным объединениям на постсоветском пространстве.

Замглавы внешнеполитического ведомства также посетовал на то, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости нормализации политического диалога и восстановления торгово-экономического сотрудничества стран, «перемен в курсе Вашингтона не происходит».

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