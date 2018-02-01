РФ задействует международные площадки для противодействия санкциям США

Москва задействует международные площадки для противодействия американским санкциям, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«На международной арене Россия задействует различные авторитетные форумы, в том числе ООН, G20, ВТО, для системного противодействия односторонним санкциям», — сказал замглавы ведомства в интервью «Интерфаксу».

Панкин отметил, что западные санкции ударили не только по России и инициаторам их введения, но и по партнерам РФ по интеграционным объединениям на постсоветском пространстве.

Замглавы внешнеполитического ведомства также посетовал на то, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости нормализации политического диалога и восстановления торгово-экономического сотрудничества стран, «перемен в курсе Вашингтона не происходит».