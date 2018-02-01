В конгрессе раскритиковали Трампа за отказ вводить санкции против РФ

Члены конгресса США разочарованы отсутствием новых ограничений против России после публикации «кремлевского доклада», заявил заместитель председателя комитета сената по международным делам Бен Кардин.

«Сложно поверить, что никакие санкции не будут введены в результате законодательного акта. Президент (Дональд Трамп. — iz.ru), я считаю, полностью противоречит тому, что намеревался сделать конгресс», — отметил сенатор.

По его словам, парламентарии проведут новые слушания по вопросу ограничительных мер.

Кардин также рассказал, что конгресс не будет публиковать «секретную часть «кремлевского доклада», которая содержит рекомендации по поводу антироссийских санкций, передает «РИА Новости».

В понедельник администрация Трампа заявила, что решила пока не накладывать дополнительные санкции на Россию за якобы вмешательство в американские выборы. На следующий день, 30 января, министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский список. В нем фигурируют более 200 россиян, которые могут попасть под ограничительные меры со стороны Вашингтона.

Несмотря на заявления американской администрации, в минфине США объявили, что в скором времени намерены подготовить новые санкции против РФ.

Президент России Владимир Путин назвал «кремлевский список» недружественным актом, осложняющим отношения Москвы и Вашингтона.