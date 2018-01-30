Матвиенко пообещала США российский ответ на «кремлевский доклад»
Россия, естественно, ответит США на публикацию так называемого «кремлевского доклада», Москве есть чем ответить Вашингтону, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Естественно, ответные меры с нашей стороны будут. Принцип взаимности был и остается краеугольным камнем политики в таких ситуациях… Тревоги, тем более страха мы не испытываем. Нам есть чем ответить», — приводит «РИА Новости» заявление Мативенко.
Спикер Совфеда добавила, что решение о конкретных мерах будет принято после детального изучения американского списка, во внимание также будут приняты дальнейшие действия США.
Ранее, комментируя публикацию в США «кремлевского доклада», Матвиенко призвала защитить от его влияния российский бизнес. Она также назвала его вмешательством в выборы президента России.