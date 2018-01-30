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Матвиенко пообещала США российский ответ на «кремлевский доклад»

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Россия, естественно, ответит США на публикацию так называемого «кремлевского доклада», Москве есть чем ответить Вашингтону, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Естественно, ответные меры с нашей стороны будут. Принцип взаимности был и остается краеугольным камнем политики в таких ситуациях… Тревоги, тем более страха мы не испытываем. Нам есть чем ответить», — приводит «РИА Новости» заявление Мативенко.

Спикер Совфеда добавила, что решение о конкретных мерах будет принято после детального изучения американского списка, во внимание также будут приняты дальнейшие действия США.

Ранее, комментируя публикацию в США «кремлевского доклада», Матвиенко призвала защитить от его влияния российский бизнес. Она также назвала его вмешательством в выборы президента России.

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