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Патрушев считает «кремлевский список» попыткой скрыть проблемы в США

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США в очередной раз попытались скрыть внутренние проблемы страны за внешними угрозами, опубликовав «кремлевский список».

По его словам, данный документ никак не изменит внешнюю политику РФ и ее авторитет на международной арене.

«Очевидно, что данный недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации и не повлияет на авторитет нашей страны на мировой арене», — отметил секретарь Совбеза, имя которого также фигурирует в «кремлевском списке».

Патрушев добавил, что у Белого дома была конкретная задача — отвлечь внимание американцев от накопившихся проблем в социальной и экономической сферах, а также «неспособности властей эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе из-за несогласованности действий министерств и ведомств».

Как сообщал портал iz.ru, министерство финансов США представило конгрессу так называемый кремлевский доклад. В нем 210 лиц, которые, по мнению американских властей, могут попасть под санкции Вашингтона.

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