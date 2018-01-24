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ЦИК заявила о незаконности референдумов на участках голосования 18 марта

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала недопустимым проведение школьных референдумов в помещениях участковых избирательных комиссий, где будет проходить голосование на выборах президента России 18 марта.

«Я категорически заявляю, что ни на каких избирательных участках непосредственно никаких дополнительных действий, опросов, референдумов быть не может в принципе», — цитирует ТАСС главу ЦИК.

Она отметила, что в этот день могут проводиться любые общественные инициативы, но они не должны быть смешаны с процессом голосования и затрагивать избирательные участки. «Если школа решает какие-то мероприятия провести в этот день, это никак не должно смешиваться, быть на территории избирательных участков, это категорически запрещено законодательством», — пояснила Элла Памфилова.

Ранее представитель избирательной комиссии Московской области Наталья Альшанова сообщила, что школьники в регионе смогут выбрать длительность недели обучения в ходе референдума, который пройдет в день выборов президента России, 18 марта. Кроме того, глава комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев сообщил, что родители учеников на референдуме смогут определить дни школьных каникул.

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