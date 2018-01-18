Родители школьников в Москве определят дни каникул путем референдумов

Родители школьников в Москве смогут определить дни каникул для своих детей путем школьных референдумов. Первое такое голосование состоится в день президентских выборов в РФ — 18 марта, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев.

«Школьный референдум» проводится по инициативе самой школы, администрации школы, касается организации работы школы. Для удобства жителей референдум может проводиться в день голосования на выборах в органы государственной власти или местного самоуправления, понятно, что самыми востребованными выборами являются выборы президента», — приводит слова Молева агентство городских новостей «Москва».

По его словам, вопросы референдума должны быть понятны самой школе. Перечень вопросов и их специфика будет определяться руководством образовательных учреждений. Всего будет вынесено не более четырех вопросов. В частности, вопросы коснутся графика каникул, носки школьной формы и создания среды для дошкольников.

«Это должно проходить в том же здании, где располагается участково-избирательная комиссия, но надо согласовать это с коллегами из комиссии», — уточнил Молев.

Как сообщал портал iz.ru, аналогичный референдум о длительности учебной недели пройдет в школах Московской области.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.