Рособрнадзор назовет школы, которые завышают оценки проверочных работ

Рособрнадзор в следующем году намерен опубликовать списки школ, которые завышают результаты всероссийских проверочных работ учеников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он рассказал, что в этом году Рособрнадзор направил региональным властям результат анализа объективности оценочных процедур Всероссийских проверочных работ и ЕГЭ.

«Из наших данных руководителям на местах ясно, где слабые места и с чем надо работать. В следующем году назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится», — приводит слова министра «Российская газета».

Глава ведомства добавил, что продолжатся исследования компетенций учителей, а также в пилотном режиме проведут оценку школьных управленцев.

Подобные исследования ждут и высшую школу, указал Кравцов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Рособрнадзор разработал технологию, позволяющую определить ученика, виновного в оперативной публикации в интернете ответов ЕГЭ.