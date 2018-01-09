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Рособрнадзор назовет школы, которые завышают оценки проверочных работ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Рособрнадзор в следующем году намерен опубликовать списки школ, которые завышают результаты всероссийских проверочных работ учеников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он рассказал, что в этом году Рособрнадзор направил региональным властям результат анализа объективности оценочных процедур Всероссийских проверочных работ и ЕГЭ. 

«Из наших данных руководителям на местах ясно, где слабые места и с чем надо работать. В следующем году назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится», — приводит слова министра «Российская газета».

Глава ведомства добавил, что продолжатся исследования компетенций учителей, а также в пилотном режиме проведут оценку школьных управленцев.

Подобные исследования ждут и высшую школу, указал Кравцов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Рособрнадзор разработал технологию, позволяющую определить ученика, виновного в оперативной публикации в интернете ответов ЕГЭ

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