Власти Москвы продолжат в 2018 году обновление инфраструктуры городских школ

Обновление инфраструктуры городских школ в Москве будет продолжено в 2018 году.

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 28 декабря.

«В первую очередь это касается «Московской электронной школы», всей технологической составляющей этого огромного современного проекта», — цитирует его ТАСС.

Градоначальник добавил, что будет поддерживать учителей и материально-техническую базу школ.

Платформа «Московской электронной школы» включает электронный дневник с расширенным спектром возможностей, библиотеку электронных материалов, предполагает оснащение классов интерактивными доскам. Отмечается, что в 2018 году все школы станут участниками этого проекта.

14 ноября портал iz.ru сообщил, что электронными браслетами «Москвенок» пользуются почти 38 тыс. столичных школьников.

С помощью гаджетов дети могут покупать еду в столовой и буфете по безналичному расчету, а также входить в здание школы и выходить из него, приложив браслет к турникету.

В общей сложности с сентября 2016 года столичные школы заказали 19 тыс. браслетов. Еще 18,8 тыс. гаджетов самостоятельно приобрели родители школьников.