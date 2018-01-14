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Референдум о длительности школьной недели пройдет в Подмосковье 18 марта

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Референдум о длительности учебной недели пройдет в Подмосковье в день выборов президента России, 18 марта. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя областной избирательной комиссии Наталью Альшанову, в голосовании примут участие сами школьники.

«Вопрос, на который должны будут ответить ребята, звучит так: согласны ли вы с шестидневной неделей обучения. Так школьники проголосуют за пяти- или шестидневку», — пояснила собеседница издания.

По ее словам, по итогам референдума будет принято решение об установлении в регионе единой учебной недели. Ожидается, что в голосовании примут участие  около 793 тыс. школьников.

Ранее голосование о длительности школьной недели прошло на школьном портале Московской области среди учеников, их родителей и учителей. Тогда 94% проголосовавших поддержали инициативу введения пятидневки.

Ранее президент России Владимир Путин призвал усовершенствовать систему Единого госэкзамена.

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