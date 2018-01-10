Путин призвал усовершенствовать систему ЕГЭ

Президент России Владимир Путин считает, что система Единого госэкзамена работает и ее нужно сохранить и усовершенствовать.

Об этом заявил глава государства на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода в среду, 10 января.

«Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ», — цитирует его ТАСС.

27 ноября Рособрнадзор сообщил, что ведомство разработало технологию, позволяющую определить конкретного ученика, виновного в оперативной публикации в интернете ответов ЕГЭ.

При этом надзорное ведомство утверждает, что чаще всего в сети появляются «ложные» ответы, которые не являются ответами на вопросы этого года. Эксперты заявили, что школьникам необходимо объяснить: за публикацию ответов на ЕГЭ их собственные итоги экзамена будут аннулированы.