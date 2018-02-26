ЦИК и МИД проведут совещание по выборам президента РФ на участках в Европе

Совещание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и МИДа по подготовке к выборам президента РФ на участках в европейских странах состоится в Берлине. Мероприятие для представителей российских посольств и консульских учреждений пройдет на площадке посольства РФ.

Образованы 385 избирательных участков в 145 государствах, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Однако их число может быть расширено до 400, передает «Федеральное агентство новостей».

Выборы президента пройдут 18 марта. В понедельник, 26 февраля, официально начинаются предвыборные дебаты кандидатов на пост президента России.