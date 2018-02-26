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Дебаты кандидатов в президенты России стартуют 26 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В понедельник, 26 февраля, официально начинаются предвыборные дебаты кандидатов на пост президента России, в первом раунде дискуссия состоится между Павлом Грудининым, Ксенией Собчак, Борисом Титовым и Владимиром Жириновским.

Трансляция дебатов кандидатов в президенты страны будет доступна на «Радио России».

28 февраля на «Радио России» состоятся дебаты между Максимом Сурайкиным, Борисом Титовым и Григорием Явлинским.

«Федеральное агентство новостей» сообщает, что бесплатный эфир для дебатов предоставили «Россия 1», «Первый канал», «Россия 24», «ТВ Центр» и ОТР и радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский предложил отказаться от проведения некоторых предвыборных дебатов в прямом эфире, вместо этого записывая их заранее.

Предвыборный штаб действующего главы государства и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении.

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