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ЦИК не увидела нарушений в освещении телеканалами деятельности Грудинина

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Рабочая группа по информационным спорам при проведении президентской избирательной кампании рассмотрела жалобу кандидата на пост главы государства от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина на освещение его деятельности рядом телеканалов. Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам заседания, прошедшего 20 февраля, комиссия пришла к выводу, что права политика не были нарушены.

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По словам секретаря Центризбиркома Майи Гришиной, всего от Грудинина поступило 30 жалоб относительно сюжетов, выходивших на «Первом канале», «России 1», РЕН ТВ, НТВ и «ТВ Центре» в период с 25 января по 14 февраля.

«Начался агитационный период в СМИ, и каналы предоставили огромное количество времени кандидатам, в том числе для дебатов. Думаю, кандидаты в своих роликах и на дебатах смогут расставить все точки на «i». Для этого и существует агитационный период, когда каналами предоставляются гарантии доступа к эфиру», — подчеркнула Гришина.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов на пост главы государства, в их числе один самовыдвиженец.

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