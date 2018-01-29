Дыра в программе

Большинство кандидатов в президенты обнародовали свои предвыборные программы. Помимо политической позиции претендентов в документах отражена и обширная экономическая повестка. Если не учитывать уже привычных обещаний Владимира Жириновского национализировать экономику и вернуть капиталы из-за рубежа, больше всего популистских мер оказалось в программе кандидата от КПРФ Павла Грудинина: реализация предлагаемых мер может проделать дыру в бюджете на десятки триллионов рублей. «Известия» изучили предложения наиболее известных россиянам кандидатов и попытались разобраться, к чему приведет реализация их инициатив.

Аппаратный довесок

В документе под названием «Стратегия роста» бизнес-омбудсмен и лидер «Партии роста» Борис Титов предлагает перейти к новой модели экономики. Для этого «нужно изменить основы экономической политики», «отказаться от политики макроэкономической стабилизации» и создать 25 млн современных рабочих мест за счет перехода к активной промышленной политике, говорится в опубликованном документе. Титов уверен, что «бюджет может и должен занимать больше и тратить деньги на развитие страны». В результате зарплата вырастет до 62 тыс. рублей, ставки ипотечных кредитов снизятся до 3,5%, а каждая семья сможет позволить себе автомобиль, обещает бизнес-омбудсмен.

— Нам нужно не отказываться от макроэкономической стабилизации, а использовать наконец ее плоды для продвижения вперед, — уточнил свою позицию Борис Титов, отвечая на вопросы «Известий».

титов Мужчина у пункта сбора подписей в поддержку выдвижения председателя «Партии роста», уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова кандидатом на президентских выборах в 2018 году Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По его словам, «рост экономики, создание новых производств — это новые рабочие места с хорошими зарплатами, а хорошие зарплаты — ключ к решению всех социальных вопросов». Кандидата также не устраивает налоговая политика, которая, по его мнению, «настроена исключительно на изъятие средств из экономики, а не на ее развитие». Вместо этого стране нужны дешевые кредиты, умеренные тарифы и налоги, стимулирующие рост, говорит он.

Подходы Бориса Титова конкурируют с предложениями главы Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, объясняет директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. Он уверен, что для лидера «Партии роста» «вопрос продвижения его программы — это вопрос его аппаратного продвижения».

— Титов, видимо, пытается сделать свою часть выборов содержательно значимой, чтобы через публичное поле попытаться дополнительно продвинуть ряд идей, — считает политолог.

Небольшая разница

На рост производительности труда и поощрение конкуренции также нацелены экономические инициативы лидера «Яблока» Григория Явлинского и кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак.

собчак Сбор подписей для регистрации Ксении Собчак кандидатом на выборах президента РФ Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Оба претендента на президентский пост предлагают довести размер пенсии до 40% от заработка.

В некоторых странах коэффициент замещения достигает 70%, и «по-хорошему мы тоже должны к этому стремиться, так что это вполне здравое предложение кандидатов в президенты», комментирует руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Но для этого нужна реформа пенсионной системы, что займет не менее пяти лет, рассказал эксперт. В частности, придется менять страховые взносы.

— Например, чтобы их уплачивали не только работодатели, но еще сами работники, — отмечает Масленников.

В то же время кандидаты, напротив, намерены снизить нагрузку по страховым взносам — по крайней мере на бизнес — через льготы или общее снижение страховых платежей.

Кроме того, в пакете мер Григория Явлинского — рост расходов на образование и науку. Увеличивать финансирование кандидат от «Яблока» предлагает за счет сокращения «неэффективных и напрасных расходов», поясняют в партии.

явлинский Сбор подписей в штабе партии «Яблоко» для регистрации Григория Явлинского кандидатом на выборах президента РФ Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Многие статьи бюджета засекречены, а значит, бесконтрольны, — отметили в пресс-службе «Яблока». — Надо сокращать число закрытых статей.

Еще один источник средств — компенсационный налог от выгодополучателей приватизационных сделок. Для этого, как признают в партии, понадобится комплексное политическое соглашение между государством, бизнесом и обществом.

Также Явлинский призывает «обеспечить доступные и долгосрочные кредиты» — прежде всего для малого бизнеса и сельского хозяйства. Однако снизить стоимость заемных средств можно только путем снижения инфляции, отмечает директор Центра исследования денежно-кредитных отношений при Финансовом университете при правительстве РФ Светлана Криворучко.

— Но Центробанк этим и занимается сейчас. И мы уже видим, как уже опустились ставки в экономике после замедления инфляции до 2,5%, — подчеркнула Светлана Криворучко.

Долг, несовместимый с жизнью

Самые масштабные послабления в сфере налогов и сборов содержатся в предвыборной программе кандидата от КПРФ Павла Грудинина. В условиях 2016 года (за основу взят именно этот период, так как по 2017-му подведены еще не все финансовые итоги) реализация грудининской программы «20 шагов» сократит доходы консолидированного бюджета почти на 5 трлн рублей, до 23,4 трлн. Например, кандидат предлагает отменить налог на добавленную стоимость (НДС), который сейчас дает 34% доходов федерального бюджета. Он намерен избавиться и от транспортного налога, а также от сборов системы «Платон». Недополученные средства в этом случае составят 155 млрд рублей.

При этом расходы консолидированного бюджета, согласно программе, вырастут почти на 20 трлн рублей — до 51 трлн. Так, кандидат предлагает направить на финансирование здравоохранения, науки и образования как минимум по 7% ВВП, что в сумме даст около 11 трлн рублей дополнительных расходов. Еще 3,7 трлн рублей кандидат надеется направить на увеличение пенсий до 50% от зарплат.

грудинин Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на пресс-конференции во время представления своей предвыборной программы «20 шагов к достойной жизни каждого» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов

В сумме предлагаемые шаги приведут к увеличению дефицита консолидированного бюджета примерно в девять раз по сравнению с показателем за 2016 год — до 27,6 трлн рублей. В пресс-службе КПРФ не ответили на запрос «Известий» по поводу того, как планируется компенсировать выпадающие доходы. Сам кандидат не ответил на звонок редакции.

Очевидно, наращивать доходы предполагается за счет прогрессивной шкалы налогообложения. Для покрытия дыры придется наращивать госдолг, также следует из программы.

Но если заимствования увеличить на искомые 27,6 трлн рублей, долг вырастет в четыре раза и достигнет 40% от ВВП против нынешних 10%.

Это спровоцирует сильнейшее падение курса рубля и существенно увеличит инфляцию, убежден замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

— Развивающиеся страны могут себе позволить госдолг в размере 40% от ВВП. Однако для стран, у которых бюджет зависит от нефти, как в России, максимальный предел госдолга — 25% от ВВП, — пояснил эксперт.

С ним согласен и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, чисто теоретически нарастить госдолг можно, «но практически жить с таким уровнем нереально».

Политолог Антон Хащенко призывает вообще не искать «адекватной экономической составляющей в программах наших левых партий», поскольку они состоят в основном из популистских лозунгов.

— Цифры, которые там встречаются, опять же для придания красоты, поскольку взяты с потолка. На все вопросы, откуда деньги, — слышим железобетонное «национализируем (читать — отберем), вернем деньги из-за границы» (вероятно, тоже отберем). И это само по себе важный сигнал бизнес-сообществу: в случае победы такого кандидата нужно будет бежать из страны со всех ног, — предупреждает эксперт.

Цены по указу

Возвращать капиталы из-за границы и национализировать экономику намерен не только Грудинин, но и лидер ЛДПР Владимир Жириновский: он расценивает эти шаги как способ получить дополнительные средства.

— Мы уже много лет предлагаем национализировать производство алкоголя, табака, сахара — это 3–4 трлн рублей! 30% бюджета, — рассказал политик «Известиям».

Он также указывает, что из страны вывезено «порядка 60 трлн рублей» и призывает власти решиться на полноценную амнистию капиталов. Как и Грудинин, он выступает за введение дополнительных налогов для богатых.

Предвыборный документ лидера ЛДПР Владимира Жириновского содержит и «семь первых указов» кандидата — на случай его победы на выборах. Среди них — снижение цен на продукты и лекарства.

жириновский Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский на всероссийском совещании со своими доверенными лицами на выборах президента РФ в 2018 году в приемной Центрального аппарата ЛДПР Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Проблемой ограничения роста цен на еду и лекарства, конечно, нужно заниматься, убежден ведущий научный сотрудник лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Юрий Симачев.

— Однако нельзя одним указом президента заставить магазины и аптеки не повышать цены. Это так не работает, — подчеркнул эксперт.

Впрочем, учитывая электоральный перевес в сторону действующего президента Владимира Путина, все остальные кандидаты «на этих выборах решают собственные нишевые задачи», объясняет политолог Александр Пожалов.

— В целом же проблема низкого качества и непроработанности многих предвыборных программ заключается в том числе и в том, что эти кандидаты или партии изначально не бьются за победу, им достаточно какой-то ниши, чтобы не отвечать потом как победителям за невыполнение своих обещаний, — добавляет, в свою очередь, Антон Хащенко.

Поэтому, по мнению эксперта, самые экономически выверенные программы — у представителей власти, которым в следующем электоральном цикле придется показывать результаты работы.