Штаб кандидата в президенты закрыли за неуплату аренды

Штаб кандидата на пост президента РФ Станислава Полищука закрыт за неуплату аренды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в полицию обратился адвокат от имени человека, на которого составлен договор субаренды помещений. По словам заявителя, 26 января неизвестные попросили волонтеров покинуть здание, после чего вынесли их личные вещи и закрыли помещение.

Станислав Полищук 1982 года рождения — кандидат от «Партии Социальных Реформ — Прибыль природных ресурсов — Народу», председателем которой он является. Инициативная группа по его выдвижению была зарегистрирована 2 января 2018 года.

В общем перечне ЦИК из 38 человек, заявивших о намерении участвовать в президентских выборах, Полищук числится под номером 22.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

26 января от участия в них отказалась Екатерина Гордон.