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Более 370 участков для голосования россиян на выборах президента созданы за рубежом

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Фото: РИА Новости/Юлия Честнова
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Более 370 избирательных участков для голосования россиян за рубежом сформированы, определяются составы избиркомов.

Информацию об этом распространил замглавы ЦИК России Николай Булаев в пятницу, 26 января.

«При этом есть возможность у Министерства иностранных дел в случае экстренной необходимости образовать еще избирательные участки», — цитирует его «РИА Новости».

Адреса участков за рубежом, на которых можно будет проголосовать в марте на выборах президента России, будут опубликованы в ближайшее время.

18 января портал рассказал, что Центризбирком совместно с Министерством иностранных дел России намерены обеспечить безопасность на избирательных участках за рубежом. Данные меры планируется организовать на Украине и в некоторых регионах Ближнего Востока — Ираке, Ливии и Йемене — в рамках предстоящих президентских выборов.

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