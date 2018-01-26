Более 370 участков для голосования россиян на выборах президента созданы за рубежом

Более 370 избирательных участков для голосования россиян за рубежом сформированы, определяются составы избиркомов.

Информацию об этом распространил замглавы ЦИК России Николай Булаев в пятницу, 26 января.

«При этом есть возможность у Министерства иностранных дел в случае экстренной необходимости образовать еще избирательные участки», — цитирует его «РИА Новости».

Адреса участков за рубежом, на которых можно будет проголосовать в марте на выборах президента России, будут опубликованы в ближайшее время.

18 января портал рассказал, что Центризбирком совместно с Министерством иностранных дел России намерены обеспечить безопасность на избирательных участках за рубежом. Данные меры планируется организовать на Украине и в некоторых регионах Ближнего Востока — Ираке, Ливии и Йемене — в рамках предстоящих президентских выборов.