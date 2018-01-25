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Москва будет жестко пресекать попытки вмешательства в выборы президента РФ

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Фото: ТАСС/лександр Щербак
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Россия не позволит вмешиваться другим странам в ход президентской избирательной кампании и самих выборов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 «Мы располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании. Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться», –– сказала Захарова.

Она подчеркнула, что, если попытки внешнего вмешательства продолжатся, Москва примет ответные меры.

«Если они (попытки вмешательства. –– iz.ru) не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных», –– сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Ранее портал iz.ru сообщил, что МВД России будет жестко пресекать нарушения и провокации на несанкционированных акциях в Москве и не допустит раскачивания ситуации перед выборами. Такое же заявление сделали в Росгвардии. Оба ведомства подчеркнули, что стражи правопорядка будут действовать в рамках законодательства.

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