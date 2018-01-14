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Захарова рассказала, кем хотела стать и считала ли себя золотой молодежью

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кем хотела стать, считала ли себя золотой молодежью и как получила свой нынешний пост.

В интервью программе «Достучаться до звезды» телеканала «Мир» Захарова рассказала, что первая должность в МИДе была совсем не той, о которой она мечтала и к которой готовилась.

Представитель МИДа отметила, что изучала китайский язык и хотела стать востоковедом.

«Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ», –– сказала Захарова.

При этом она отметила, что получить нынешний пост было непросто. В ведомстве никогда специально не назначали на должности женщин.

«Это точно не был специальный выбор в пользу женщины, мол, нам не хватает такого личика. У нас в министерстве нет такого подхода — искусственного стимулирования гендерного баланса. Я считаю, что это хорошо. У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности», –– рассказала Захарова.

Также представитель МИДа подчеркнула, что никогда не относила себя к золотой молодежи, хоть и училась в таком престижном вузе, как МГИМО.

«Золотая молодежь — это точно не про меня, дома этого никогда не было. Родители (отец работал дипломатом) всего добивались сами, у нас не было генетической заряженности на какую-то номенклатуру», –– сказала Захарова.

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