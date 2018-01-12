Захарова пошутила о похищающих украинцев Дедах Морозах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о том, что туристические поездки в Россию — это «билеты в один конец».

«Видимо, планировалось, что их какие-то Деды Морозы будут на Тверской похищать», — пошутила Захарова, передает RT.

Она также отметила, что министерство Украины проявило заботу о гражданах «очень своеобразно». Захарова отметила, что у многих, кто приезжал в новогодние праздники из Украины в Москву и видел, как украшена столица, появлялось желание остаться здесь как можно дольше.

Ранее от поездок в Россию также предостерегали жителей США. По словам Захаровой, это лишь культивирует «животный страх» американцев перед РФ.