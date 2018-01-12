Прямой эфир

Захарова рассказала о «животном страхе» американцев перед Россией

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекомендация Госдепартамента воздержаться от поездок в Россию лишь культивирует «животный страх» американцев перед РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это какое-то очередное ничем не подкрепленное утверждение, основная цель которого — придать очередной виток антироссийской истерики в США, культивировать животный страх американцев перед Россией», — сказала Захарова на брифинге 12 января. 

По ее словам, для мнения о том, что в России существуют серьезные риски для безопасности, а ситуация в стране может неожиданно измениться, нет никаких оснований. 

«Эти рекомендации вызывают крайнее недоумение», — отметила представитель МИД, сообщает ТАСС.

Ранее 10 января американское ведомство запустило сайт с интерактивной картой для путешественников, на которой все страны мира разделены по уровням безопасности. Россия наряду с Нигером включена в третью группу государств, визиты в которые «стоит пересмотреть».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова рассказала о звонке «сотрудницы» BuzzFeed
Захарова назвала враньем слова главы ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017