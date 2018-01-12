Захарова рассказала о «животном страхе» американцев перед Россией

Рекомендация Госдепартамента воздержаться от поездок в Россию лишь культивирует «животный страх» американцев перед РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это какое-то очередное ничем не подкрепленное утверждение, основная цель которого — придать очередной виток антироссийской истерики в США, культивировать животный страх американцев перед Россией», — сказала Захарова на брифинге 12 января.

По ее словам, для мнения о том, что в России существуют серьезные риски для безопасности, а ситуация в стране может неожиданно измениться, нет никаких оснований.

«Эти рекомендации вызывают крайнее недоумение», — отметила представитель МИД, сообщает ТАСС.

Ранее 10 января американское ведомство запустило сайт с интерактивной картой для путешественников, на которой все страны мира разделены по уровням безопасности. Россия наряду с Нигером включена в третью группу государств, визиты в которые «стоит пересмотреть».