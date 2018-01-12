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Захарова рассказала о звонке «сотрудницы» BuzzFeed

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала о звонке «сотрудницы» американского издания BuzzFeed, пытавшейся связаться с дипломатом с украинского номера мобильного телефона. Об этом представитель МИД РФ рассказала на странице в Facebook.

По словам Захаровой, звонок раздался вечером в четверг по мессенджеру WhatsApp. Звонившая девушка сказала Захаровой о связи с BuzzFeed и спросила, как она может связаться с Михаилом Калугиным. «Тот самый российский дипломат Михаил Калугин, о котором BuzzFeed регулярно публикует фейки, придумывая, что он чуть ли не лично Трампа избирал», — добавила Захарова.

По окончании беседы дипломат обратила внимание, что ей звонили с украинского мобильного номера, сообщает «Федеральное агентство новостей». Когда Захарова перезвонила по номеру, то трубку взял мужчина, затем снова появилась девушка. На вопрос, почему из BuzzFeed звонят с Украины, Захарова получила ответ, что звонят из Нью-Йорка, но с украинского телефона.

Через пять минут с украинского номера пришел «запрос»: «Привет. Мы пишем вам из BuzzFeed News».

«Одним словом, контора пишет. И уже даже не скрывает, какая именно», — резюмировала Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала слова главы ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия якобы десятилетиями вмешивалась в выборы в США и намерена продолжить это в 2018 году.

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