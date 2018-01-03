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Захарова указала американским дипломатам на разгон акций протеста в США

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американской стороны о намерении созвать заседания СБ и СПЧ ООН по ситуации в Иране. Российский дипломат напомнила о разгоне протестных акций в США.

Захарова отметила, что американской делегации действительно «есть, что рассказать» на заседаниях СБ и СПЧ ООН. «Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала представитель российского МИД на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал портал iz.ru, вокруг российского посольства в Тегеране усилены меры безопасности из-за массовых акций протеста.

Напомним, с 28 декабря в крупнейших городах Ирана проходят массовые акции протеста, которые вызваны повышением цен на продукты питания, а также ростом коррупции. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали 20 человек, были задержаны более 450 протестующих.

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