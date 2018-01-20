Партия пенсионеров за справедливость поддержала выдвижение Путина

Партия пенсионеров за социальную справедливость (ППСС) поддержала участие Владимира Путина в выборах президента России. Решение было принято на пятом съезде ППСС.

«Мы долго обсуждали и пришли к выводу, что в такое сложное для Отчизны время менять лидера нельзя», — приводит ТАСС слова председателя партии Владимира Буракова.

Он отметил, что члены ППСС подготовили «наказы» кандидату, в которых сформулированы желаемые ими изменения в стране.

Ранее выдвижение Владимира Путина поддержали думские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также «Родина», «Гражданская платформа», Партия пенсионеров России, «Патриоты России», «Гражданская сила», Партия свободных граждан, «Города России» и «За справедливость».

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.