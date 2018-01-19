В поддержку участия Путина в выборах собрано более 1,5 млн подписей

Штаб Владимира Путина сообщил, что в поддержку выдвижения его кандидатуры для участия в выборах президента собрано более 1,5 млн подписей, в пять раз больше необходимого, сообщил сопредседатель штаба кандидата Александр Румянцев.

Он отметил, что с 22 января сбор подписей будет прекращен. По словам Румянцева, при сборе подписей в поддержку Путина отмечались нарушения, связанные с административным ресурсом, все эти подписи были отбракованы, передает ТАСС.

Румянцев добавил, что вторая часть списка доверенных лиц Путина может быть в пятницу представлена в Центризбирком.

«Сегодня завершили подготовку второго пакета доверенных лиц, куда вошли представители всех 85 регионов РФ, представили их кандидату. Думаю, что к концу дня сегодня они будут представлены в ЦИК для регистрации», — сказал Румянцев.