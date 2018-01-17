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Миронов поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в среду поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года.

Лидер справедливороссов приехал в подписной пункт в московском ГУМе.

Как ранее сообщал портал iz.ru, съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру Путина на выборах главы государства. Партия заявила об отказе от участия в выборах со своим кандидатом и готовности присоединиться к инициативной группе по выдвижению нынешнего главы государства.

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