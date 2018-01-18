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Титов из суеверия решил не бриться до выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предложивший свою кандидатуру на пост главы государства лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что планирует не брить бороду до выборов. 

«Я человек немного суеверный. Как хоккеисты до своей победы на чемпионате не бреются, я тоже решил, что лучше не бриться, чтобы не сглазить», — приводит его слова ТАСС

Как отмечает агентство, Титову уже удалось собрать необходимые для кандидатов от непарламентских партий 100 тыс. подписей избирателей. 

По словам самого политика, он планирует довести количество подписей до 130–150 тыс., чтобы потом выбрать из них наиболее качественные. 

Согласно опубликованному ранее Всероссийским центром изучения общественного мнения исследованию, за Титова на данный момент готовы проголосовать около 0,3% россиян. 

Выборы главы государства состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru. 

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