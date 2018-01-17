Песков рассказал о работе политтехнологов в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации об отправке Кремлем в регионы политтехнологов для поднятия явки.

«Я не обладаю такой информацией», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь добавил, что политтехнологи на платной основе оказывают в регионах разные услуги, чем пользуются представители разных партий.

«О каких именно идет речь, я вам сказать не могу», — добавил Песков.

Ранее Песков прокомментировал возможность присутствия на выборах иностранных наблюдателей.