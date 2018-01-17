Совфед подготовит законопроект о борьбе с влиянием на политические процессы

Совет Федерации начал разработку законопроекта о предотвращении внешнего влияния на внутриполитические процессы в России, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«В декабре прошедшего года прошла встреча президента России с советами палат Федерального Собрания... Президентом был озвучен ряд важных инициатив, к работе над которыми мы уже приступили», — приводит «РИА Новости» заявление Матвиенко на заседании Совфеда.

Среди этих законопроектов — пакет мер по демографии, меры по возвращению капиталов в РФ, а также законопроект о предотвращении внешнего влияния на внутриполитические процессы в России, сказала спикер.

Напомним, в декабре Матвиенко заявила, что комиссией по противодействию вмешательства во внутренние дела России подготовлены поправки в законодательство. Они необходимы на случай попыток вмешательства в выборы президента России.