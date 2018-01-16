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Песков переадресовал в ЦИК претензии Зюганова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о якобы несправедливом освещении предвыборной кампании на федеральных телеканалах может быть принято к сведению.

Он пояснил, что глава государства не может влиять на редакционную политику СМИ, так как это не в его полномочиях.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то ее нужно адресовать в ЦИК.

Ранее Геннадий Зюганов направил главе государства письмо с просьбой предотвратить использование телеэфира для контрпропаганды против кандидата в президенты Павла Грудинина, который идет на выборы от КПРФ.

Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шесть лет путем прямого всеобщего тайного голосования.

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