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ЦИК напомнила о праве телеканалов свободно освещать избирательную кампанию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Центризбирком в ходе заседания, проходившего в пятницу, 26 января, принял постановление, в котором говорится о праве телеканалов свободно и без согласования освещать избирательную кампанию кандидатов в президенты России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кроме того, комиссия рекомендовала самим претендентам на пост главы активно взаимодействовать с телеканалами «для оперативного и заблаговременного информирования СМИ о планируемых предвыборных мероприятиях».

В то же время ЦИК рекомендовала соблюдать баланс по времени и объективности подачи информации, а также призвала не допускать распространения материалов, которые имеют признаки предвыборной агитации, еще не начавшейся в СМИ.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила,что Москва будет жестко пресекать попытки других страны вмешиваться в ход избирательной кампании. «Если они (попытки вмешательства. –– iz.ru) не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных», –– подчеркнула дипломат.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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