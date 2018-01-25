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Жириновский лидирует по тратам на предвыборную кампанию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Владимир Жириновский к началу текущей недели потратил на предвыборную кампанию около 116,5 млн рублей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как уточняет телеканал RT, при этом расходы из избирательного фонда действующего главы государства Владимира Путина составили 46 млн рублей.

Павел Грудинин, который является кандидатом от партии КПРФ, потратил на кампанию почти 26,3 млн рублей, Григорий Явлинский (партия «Яблоко») — 20,8 млн рублей, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 14,2 млн рублей, а выдвинутый Партией роста Борис Титов — 11,4 млн рублей.

Ранее в январе сообщалось, что нынешняя президентская кампания стала рекордной по числу женщин, решивших баллотироваться на пост главы государства. Для участия в выборах среди женщин уже было зарегистрировано два кандидата, еще 13 собирают подписи. 

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