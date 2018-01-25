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Верховный суд отклонил кассационную жалобу Навального по решению ЦИК

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Фото: ТАСС/Саверкин Александр
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Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу Алексея Навального на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая не зарегистрировала его инициативную группу.

«Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Навального на решение о законности отказа ЦИК регистрировать его на президентских выборах в качестве кандидата», –– цитирует ТАСС представителя ВС.

25 декабря ЦИК отказала в регистрации группе, созданной для поддержки самовыдвижения на должность президента России Алексея Навального, так как, согласно действующему законодательству, он не имеет права избираться из-за непогашенной судимости.

После этого Навальный обратился с жалобой на закон о выборах президента РФ в Конституционный суд, который не нашел оснований для ее рассмотрения.

«Конституционный суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению», — сказано в сообщении КС РФ .

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