Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь ликвидировали над Белгородской областью три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 марта сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
В этот же день губернатор этого региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики атаковали дроном город Строитель. Загорелась крыша двухэтажного офисного здания, которое сейчас не используется, возгорание потушили.
Кроме того, Гладков 28 марта заявил, что ВСУ с помощью дронов атаковали четыре района Белгородской области. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.