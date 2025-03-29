Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» рассказали о ликвидации позиций ВСУ в курском приграничье
Общество
Роскачество выявило новую схему мошенничества с домашними животными
Общество
В МЧС сообщили об индексации с 1 апреля финансовой помощи пострадавшим в ЧС
Спорт
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал WTA-1000
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Армия
Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали снег в европейской части России в апреле
Общество
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в краже иконы из храма
Армия
Военные группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали до 230 боевиков ВСУ
Армия
В Индии стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви – 2025»
Мир
WP сообщила об обеспокоенности Киева новыми условиями сделки с США по ископаемым
Общество
Белоусов поздравил сотрудников юрслужбы ВС РФ с профессиональным праздником
Мир
Reuters сообщило об увольнении оставшихся сотрудников USAID в июле и сентябре
Мир
СМИ узнали о найденных на улице Англии документах с секретной военной информацией
Спорт
Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское
Мир
ABC сообщил о падении легкомоторного самолета на авиашоу в Австралии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Пятигорске
Сюжет:

Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью

0
EN
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь ликвидировали над Белгородской областью три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 марта сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА
Бойцы получат возможность заранее подготовиться к отражению воздушного налета

В этот же день губернатор этого региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики атаковали дроном город Строитель. Загорелась крыша двухэтажного офисного здания, которое сейчас не используется, возгорание потушили.

Кроме того, Гладков 28 марта заявил, что ВСУ с помощью дронов атаковали четыре района Белгородской области. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025