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Рекордное число женщин выразили желание участвовать в выборах президента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Нынешняя президентская кампания стала рекордной по числу женщин, решивших баллотироваться на пост главы государства, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина.

«По количеству женщин молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи», — сказала Гришина журналистам RT.

Она уточнила, что для участия в выборах среди женщин уже было зарегистрировано два кандидата, еще тринадцать собирают подписи. 

«Мне кажется, это общемировая тенденция. И женщины видят, что не всегда мужчины решают те проблемы, которые они считают общими», — объяснила секретарь ЦИК столь активную позицию женской половины населения страны.

Ранее в январе члены ЦИК продемонстрировали способы проверки подписей в поддержку кандидатов на пост президента. Выяснилось, что у каждого эксперта-почерковеда будут специальные мобильные устройства, чтобы сравнивать подписные листы и определять возможные фальсификации.

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