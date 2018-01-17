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Эксперты объяснили причину падения рейтинга Грудинина

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Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал рейтинг кандидатов в президенты РФ, который свидетельствует о падении поддержки кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина.

Согласно опросу, за действующего главу государства Владимира Путина готовы проголосовать 73,2% россиян, за Павла Грудинина и Владимира Жириновского — по 6,1%, за Ксению Собчак — 1,2%, за Григория Явлинского — 0,8%, за Бориса Титова — 0,3%.

Эксперты обратили внимание на то, что кандидат от КПРФ сдал позиции, что объясняется несколькими факторами.

«Неожиданное выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ привело к всплеску внимания к нему. <...> Всё это стало возможным благодаря широкому запросу на новые лица на левом фланге, законсервировавшемся уже длительное время назад», — отмечает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Однако, отмечает эксперт, избиратели, познакомившись с «коммунистом-миллиардером», засомневались, подходит ли он на должность президента России. Этим и объясняется падение его рейтинга.

Аналогичной позиции придерживается вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Грудинин вошел в кампанию как новый кандидат, и поскольку это президентские выборы, по совершенно понятным причинам первичный интерес к новому кандидату, к новому лицу — это некий пик интереса», — приводит «РИА Новости» слова Федоровой.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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