Грудинин не стал объяснять «подаренные» ему 37 млн рублей

Бизнесмен Павел Грудинин, который собирается принять участие в выборах президента России, уклонился от ответа на вопрос о полученной им выплате в 37 млн рублей. Ранее стало известно, что в 2016 году компания «ТТ Девелопмент» перечислила Грудинину 37 млн рублей, оформив это как подарок. Что это за выплата, Грудинин на пресс-конференции пояснять не стал, заявив, что от возглавляемого им «Совхоза имени Ленина» дивидендов не получает.

«ТТ Девелопмент» — это предприятие было изначально создано с одной японской корпорацией, а потом перешло в совхоз, и 88% принадлежит совхозу. Но это предприятие перечисляет дивиденды, а не «Совхоз имени Ленина». В «ТТ Девелопмент» 4% моих акций», — сказал Грудинин.

Ранее в интервью бизнесмен заявлял, что за 22 года руководства предприятием не получал никаких дивидендов.

В декларации, представленной Грудининым в ЦИК, сказано, что за шесть лет он заработал 157,4 млн рублей, а на его счетах лежит 5,9 млн рублей. Кроме того, он является акционером в закрытом акционерном обществе «Совхоз имени Ленина» и обществе с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент».

12 января на заседании ЦИК стало известно, что за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей. Также Грудинин владеет ценными бумагами на сумму более 20 млн рублей, которые хранятся в том же банке.