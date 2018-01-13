Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым

Сторонник КПРФ умер во время встречи с доверенными лицами кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина. Инцидент произошел в субботу, 13 января.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко, покойный был «председателем Совета ветеранов».

«Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания», — сообщил присутствовавший на мероприятии лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Днем ранее, 12 января, Центризбирком зарегистрировал Грудинина в качестве кандидата на президентских выборах. Голосование пройдет в России 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально началась 18 декабря.