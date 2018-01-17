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Большинство россиян узнали о кандидате Грудинине из опросов

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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Подавляющее большинство россиян до проведения опросов общественного мнения почти ничего не знали о кандидате в президенты России от КПРФ Павле Грудинине, свидетельствуют данные Фонда общественного мнения (ФОМ).

Фонд сообщает, что респонденты в основном знают, что политик является предпринимателем, некоторым знакомы его высказывания и взгляды. Рейтинг Грудинина на 17 января составляет 6%. Допускают возможность проголосовать за него 18% россиян.

В то же время, согласно опросу ФОМ, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то за Грудинина отдали свои голоса только 6,2% опрошенных. При этом за Владимира Путина готовы голосовать 65,9%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 6%, за Ксению Собчак — 1,5%.

69% россиян по всей стране на вопрос о кандидате Грудинине ответили, что впервые слышат это имя. В Москве таковых было меньше — 50%. В то же время самым неосведомленным о кандидате от КПРФ оказалось население сел, там про политика не слышали 74% опрошенных.

При этом 8% респондентов знают, что Грудинин является предпринимателем, 3% опрошенных отметили его высказывания, столько же заявили о положительном образе политика и всего 2% опрошенных знают Грудинина как выдвиженца от КПРФ.

По данным опроса ФОМ, среди электората КПРФ поддержать Грудинина готовы 53%, не поддержат его 31%. Меньше всего за него готовы голосовать представители электората «Единой России» — 81%. Из числа опрошенных, не относящихся к конкретному электорату, Грудинина готовы поддержать 18%, голосовать за кого-то другого — 68%.

Напомним, 12 января на заседании ЦИК стало известно, что за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей. Также Грудинин владеет ценными бумагами на сумму более 20 млн рублей, которые хранятся в том же банке.

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