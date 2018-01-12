Прямой эфир

ЦИК не усмотрела нарушения в иностранных счетах Грудинина

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦИК не нашла нарушений в том, что кандидат в президенты, бизнесмен Павел Грудинин забыл указать счета в иностранном банке при подаче документов. Об этом на заседании Центризбиркома заявил член комиссии Евгений Шевченко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 8 января за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке

По словам Шевченко, данные о доходе, имуществе и ценных бумагах кандидата представляются по состоянию на 1 декабря.

«Павел Николаевич попросил, чтобы сведения были уточнены на момент подачи, то есть на 1 декабря прошлого года. И сведения, которые представил, — соответственно тоже на 1 декабря прошлого года. Одновременно в пакете документов было подано уведомление, которое требуется по закону, — о том, что у кандидата нет зарубежных активов, он не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Рассмотрев представленные документы, ЦИК приняла решение о регистрации Грудинина кандидатом», — заявил Шевченко.

Павел Грудинин 12 января был зарегистрирован ЦИК как кандидат в президенты России. Выборы состоятся 18 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК опубликовала сведения о доходах Грудинина и его жены
Путин собрал больше подписей, чем это необходимо для регистрации на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017