ЦИК не усмотрела нарушения в иностранных счетах Грудинина

ЦИК не нашла нарушений в том, что кандидат в президенты, бизнесмен Павел Грудинин забыл указать счета в иностранном банке при подаче документов. Об этом на заседании Центризбиркома заявил член комиссии Евгений Шевченко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 8 января за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке.

По словам Шевченко, данные о доходе, имуществе и ценных бумагах кандидата представляются по состоянию на 1 декабря.

«Павел Николаевич попросил, чтобы сведения были уточнены на момент подачи, то есть на 1 декабря прошлого года. И сведения, которые представил, — соответственно тоже на 1 декабря прошлого года. Одновременно в пакете документов было подано уведомление, которое требуется по закону, — о том, что у кандидата нет зарубежных активов, он не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Рассмотрев представленные документы, ЦИК приняла решение о регистрации Грудинина кандидатом», — заявил Шевченко.

Павел Грудинин 12 января был зарегистрирован ЦИК как кандидат в президенты России. Выборы состоятся 18 марта.