Жириновский назвал сумму зарубежных активов Грудинина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подсчитал сумму зарубежных активов бизнесмена Павла Грудинина, являющегося кандидатом в президенты России от партии КПРФ. По словам лидера либерал-демократов, на счетах коммуниста в австрийском банке лежит порядка 5 млрд рублей.

«Вот ценные бумаги. Структурная нота — 200 штук, еврооблигации — 200 штук и опцион. Это виды ценных бумаг <...> Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата-миллиардера», — заявил Жириновский.

Ранее в пятницу, 12 января, член ЦИК в ходе заседания комиссии сообщил, что у Грудинина были счета в иностранных банках, о которых тот изначально забыл проинформировать. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что Павел Грудинин является обладателем ценных бумаг, хранящихся в австрийском банке. Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг, кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.

Сведения об измененных данных о кандидате в президенты России Грудинине опубликованы на сайте Центризбиркома.